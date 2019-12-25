Российский боец Хабиб Нурмагомедов встретился с 11-летним мальчиком из Казахстана Али Турганбековым, родившимся без ног.

В инстаграме Али рассказал, что подарил Хабибу мяч с автографами звездных футболистов «ПСЖ» – Неймара, Килиана Мбаппе, Тьяго Силвы и Эдинсона Кавани. Затем Нурмагомедов сыграл с мальчиком в футбол.

Хабиб преподнес мальчику ответный подарок – iPhone.

«Приятно было познакомиться, братишка», – прокомментировал Хабиб встречу с Али.

В сентябре 2019 года Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул лучшего легковеса UFC.

В апреле 2020 года Хабиб проведет бой против другого американца – Тони Фергюсона.

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