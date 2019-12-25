Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, почему оказался в тюрьме, и об отношениях с братом Федором.

«Я отсидел не за то, в чем меня обвиняют. Но не скажу, за что. Потому что эти люди еще работают. Они сначала не знали, как меня посадить, потом не знали, как отпустить. Сначала был первый скандал, пресса прибежала. А потом выяснили, что заявительницу поймали на лжи.

Дело закрыли, а вот опровержение никто не дал. Хотя до этого каждый день снимали, показывали. Потом через какое-то время произошла такая же ситуация. Брат помочь не пытался. Мы не общаемся с ним, да и не хотелось бы с ним разговаривать. Когда мы с ним последний раз виделись, он попросил, чтобы я про него ничего не говорил», – приводит слова Александра «Мир24».

Емельяненко-младшего осудили за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков. Он получил срок на четыре года, из которых провел в заключении два.

29 декабря Федор Емельяненко проведет поединок против американца Куинтона Джексона на турнире Bellator 237.

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