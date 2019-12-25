Eurosport
Младший брат Забита выиграл второй бой в MMA. Соперник начал бой с подлого трюка
Совсем не фэйр-плей.
Младший брат российского бойца UFC Забита Магомедшарипова Хасан победил во втором поединке MMA.
19-летний боец выступал на турнире промоушна GFC и дрался с 21-летним Эдилом Есенкуловым из Кыргызстана.
Поединок в легком весе начался очень неоднозначно – соперник Магомедшарипова выставил руку для традиционного для смешанных единоборств приветствия, но в последний момент прошел Хасану в ноги и жестко повалил на настил октагона. Хасан выстоял и победил наглеца.
- Турнир прошел в Алма-Ате.
- Хасан победил единогласным судейским решением.
Сесть в тюрьму и снять идеальный фильм о боксе. Звезда «Трансформеров» владеет UFC и бесит Конора
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте