Младший брат российского бойца UFC Забита Магомедшарипова Хасан победил во втором поединке MMA.

19-летний боец выступал на турнире промоушна GFC и дрался с 21-летним Эдилом Есенкуловым из Кыргызстана.

Поединок в легком весе начался очень неоднозначно – соперник Магомедшарипова выставил руку для традиционного для смешанных единоборств приветствия, но в последний момент прошел Хасану в ноги и жестко повалил на настил октагона. Хасан выстоял и победил наглеца.

Турнир прошел в Алма-Ате.

Хасан победил единогласным судейским решением.

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