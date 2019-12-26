Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов тепло высказался о Казахстане, куда приехал на турнир по смешанным единоборствам GFC 23.

«Я хотел бы отметить, что Казахстан в Дагестане да и на всем Кавказе занимает особое место. Потому что это наша вторая родина. Кого-то сюда высылали, кто-то сюда переезжал, и вы, казахи, нас принимали как своих братьев, всегда нас поддерживали.

Так что я хочу, чтобы вы знали, что мы обо всем помним, знаем и будем помнить. Большое вам спасибо. Также хочу поблагодарить организаторов турнира за то, что вложили много сил и средств в организацию», – цитирует 31-летнего Нурмагомедова Sports.kz.

Боец защитил чемпионский пояс в сентябре, одолев американца Дастина Порье.

Следующий бой Хабиба запланирован на 18 апреля – он подерется с Тони Фергюсоном.

«Думаю, наши братья-казахи тоже будут рады». Хабиб купил квартиру в Алматы

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте