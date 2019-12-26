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Победу Хабиба над Конором представили в стиле игры «Супер Марио»

Победу Хабиба над Конором представили в стиле игры «Супер Марио»
Eurosport

1 час назад

Бой вдохновил креативщиков.

Победу российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором представили в стиле компьютерной игры «Супер Марио».

На видео Хабиб преодолевает различные препятствия – например, сражается с медведем, а на финальном уровне получает в качестве соперника Макгрегора и побеждает его.

  • Бой Хабиба и Конора состоялся в октябре 2018 года, Нурмагомедов победил в четвертом раунде удушающим приемом.
  • Хабиб с тех пор защитил чемпионский титул в поединке против Дастина Порье, Конор не выходил в октагон.

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