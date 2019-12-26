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Победу Хабиба над Конором представили в стиле игры «Супер Марио»
Бой вдохновил креативщиков.
Победу российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором представили в стиле компьютерной игры «Супер Марио».
На видео Хабиб преодолевает различные препятствия – например, сражается с медведем, а на финальном уровне получает в качестве соперника Макгрегора и побеждает его.
- Бой Хабиба и Конора состоялся в октябре 2018 года, Нурмагомедов победил в четвертом раунде удушающим приемом.
- Хабиб с тех пор защитил чемпионский титул в поединке против Дастина Порье, Конор не выходил в октагон.
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