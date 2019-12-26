Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов выразил отношение к поездке на Олимпийские игры под нейтральным флагом.

«Это упущение российских спортивных чиновников. Все далеко зашло. Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпиады. Это абсурд. Человек с четырех лет занимается спортом, чтобы в 25-26 выиграть Игры, а тут вмешательство на политическом уровне мешает спортивной жизни.

Я сам боец, которого тестирует USADA, у меня все контракты с ними. С 2015 года меня проверили 41 раз. Если кто-то хочет ехать на Олимпиаду, то пусть выиграет золото и поднимет на пьедестале флаг. Тебя просто оштрафуют, но зато ты будешь олимпийским чемпионом из России», – цитирует 31-летнего Нурмагомедова vesti.kz.

ВАДА запретило российским спортсменам выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях из-за редактирования базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Хабиб не выходит на бои с российским флагом.

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