Представитель смешанных единоборств Федор Емельяненко перед боем с Куинтоном Джексоном рассказал об отношениях с братом Александром, метро и внимании Путина.

О поездках в метро

Передвигаюсь в метро периодически. Машина есть, но иногда случается так, что приходится спускаться. Но сейчас в метро бесплатный вайфай, все в телефонах сидят и редко от них поднимают глаза. Поэтому я всегда спокойно езжу. Если кто-то узнает, то все проходит культурно и без лишних эмоций, возгласов и еще чего-то. И, как правило, я не фотографируюсь... Спокойно передвигаюсь по рынкам, магазинам и улицам. Слава богу, сумасшествия нет.

О Путине

Думаю, президенту хватает своих проблем. Звонил, когда я в Rizin выступил. Когда вернулся, он меня поддержал. После этого был звонок, но это неважно. Кому-то важно, но я не считаю, что это сильно важно. Вернее, не считаю, что после каждого звонка президента нужно оглашать в инстаграме, что меня поздравил Владимир Владимирович. Это лишнее.

Федор ЕмельяненкоEurosport

Про бой брата с Кокляевым

Я был в курсе того, что происходит. Но мне кажется, что это не спорт, а антиспорт. Костя Цзю сказал: «Если я хочу в цирк, то пойду к братьям Запашным». А я не могу назвать это цирком, потому что не хочу оскорбить цирк. Никакого спорта там не было.

Про отношения с Александром

Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Есть такая притча у Господа: у отца было два сына. Один попросил свою часть имения и ушел в страну далече. Растратил там все имения с блудницами, прогулял и так далее. Потом, когда голод страшный настал, он вспомнил, что его любят и ждут дома. Когда он шел, то думал, что попросит у отца прощения. На обратном пути его встретил отец. Он сжалился над ним, сам подбежал, поцеловал, обнял.

В честь его возвращения закатили праздник. Младший заколол теленка, а старший сын расстроился из-за этого. «Я столько лет с тобой, столько работаю, а ты мне не дал даже теленка заколоть». Отец сказал ему, что надо радоваться, что твой брат был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Вот для меня на сегодняшний день Александр мертв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся.

Примирение? Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными. Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и все. Дело не в усталости. У человека своя дорога, своя жизнь. Просто жаль людей, которые оказываются с ним рядом.

Александр Емельяненко и Федор ЕмельяненкоOther Agency

Дай бог, чтобы он вразумился. Дай бог, чтобы это были не просто разговоры, что он другой и так далее. Чтобы не просто говорил, что читает писания святых отцов, а понимал, о чем они говорят. Все отцы говорят о терпении и смирении. А когда человек говорит, что вокруг него все животные – это не терпение. Надо обратить взгляд внутрь себя. И понять, что главное животное сидит внутри. И с ним надо бороться. Тогда увидишь вокруг себя людей, – объяснил Федор в интервью Sport24.

Бой Емельяненко – Джексон пройдет на турнире Bellator 237 в Японии 29 декабря.

В январе 2019 года Федор уступил техническим нокаутом в первом раунде американцу Райану Бейдеру.

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