Getty Images

«Для меня Александр мертв. Пусть извинится перед теми, кого изнасиловал». Федор высказался про брата

«Для меня Александр мертв. Пусть извинится перед теми, кого изнасиловал». Федор высказался про брата
Eurosport

1 час назад

Старший Емельяненко не хочет мириться.

Представитель смешанных единоборств Федор Емельяненко перед боем с Куинтоном Джексоном рассказал об отношениях с братом Александром, метро и внимании Путина.

О поездках в метро

Передвигаюсь в метро периодически. Машина есть, но иногда случается так, что приходится спускаться. Но сейчас в метро бесплатный вайфай, все в телефонах сидят и редко от них поднимают глаза. Поэтому я всегда спокойно езжу. Если кто-то узнает, то все проходит культурно и без лишних эмоций, возгласов и еще чего-то. И, как правило, я не фотографируюсь... Спокойно передвигаюсь по рынкам, магазинам и улицам. Слава богу, сумасшествия нет.

О Путине

Думаю, президенту хватает своих проблем. Звонил, когда я в Rizin выступил. Когда вернулся, он меня поддержал. После этого был звонок, но это неважно. Кому-то важно, но я не считаю, что это сильно важно. Вернее, не считаю, что после каждого звонка президента нужно оглашать в инстаграме, что меня поздравил Владимир Владимирович. Это лишнее.

Федор Емельяненко

Федор ЕмельяненкоEurosport

Про бой брата с Кокляевым

Я был в курсе того, что происходит. Но мне кажется, что это не спорт, а антиспорт. Костя Цзю сказал: «Если я хочу в цирк, то пойду к братьям Запашным». А я не могу назвать это цирком, потому что не хочу оскорбить цирк. Никакого спорта там не было.

Про отношения с Александром

Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Есть такая притча у Господа: у отца было два сына. Один попросил свою часть имения и ушел в страну далече. Растратил там все имения с блудницами, прогулял и так далее. Потом, когда голод страшный настал, он вспомнил, что его любят и ждут дома. Когда он шел, то думал, что попросит у отца прощения. На обратном пути его встретил отец. Он сжалился над ним, сам подбежал, поцеловал, обнял.

В честь его возвращения закатили праздник. Младший заколол теленка, а старший сын расстроился из-за этого. «Я столько лет с тобой, столько работаю, а ты мне не дал даже теленка заколоть». Отец сказал ему, что надо радоваться, что твой брат был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Вот для меня на сегодняшний день Александр мертв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся.

Примирение? Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными. Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и все. Дело не в усталости. У человека своя дорога, своя жизнь. Просто жаль людей, которые оказываются с ним рядом.

Александр Емельяненко и Федор Емельяненко

Александр Емельяненко и Федор ЕмельяненкоOther Agency

Дай бог, чтобы он вразумился. Дай бог, чтобы это были не просто разговоры, что он другой и так далее. Чтобы не просто говорил, что читает писания святых отцов, а понимал, о чем они говорят. Все отцы говорят о терпении и смирении. А когда человек говорит, что вокруг него все животные – это не терпение. Надо обратить взгляд внутрь себя. И понять, что главное животное сидит внутри. И с ним надо бороться. Тогда увидишь вокруг себя людей, – объяснил Федор в интервью Sport24.

  • Бой Емельяненко – Джексон пройдет на турнире Bellator 237 в Японии 29 декабря.
  • В январе 2019 года Федор уступил техническим нокаутом в первом раунде американцу Райану Бейдеру.

Сесть в тюрьму и снять идеальный фильм о боксе. Звезда «Трансформеров» владеет UFC и бесит Конора

Eurosport в ОК

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте