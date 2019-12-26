Представитель смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чечни Рамзана Кадырова.

Младший Емельяненко опубликовал в инстаграме видео, на котором зловеще рассекает кулаками воздух на неосвещенной улице и дает ответ на предложение политика о бое.

«Рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан! Тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Принимаю твое предложение. Готов выйти с тобой и выступить. Право выбора – по каким правилам, место проведения – предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан! Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. «Ахмат» – сила!» – сказал Емельяненко в видеоролике.

В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и нокаутировал его в первом раунде.

На счету Емельяненко 36 боев в MMA (+28 =1 -7).

Боец ММА провел 40 дней в коме после ножевого в сердце. Он поборол Емельяненко и выиграл ЧМ по самбо

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