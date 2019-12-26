Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на слова брата Федора. В интерью старший Емельяненко заявил, что Александр для него мертв.

«Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», – сказал Александр «СЭ».

В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и нокаутировал его в первом раунде.

В следующем бою Александр может сойтись с главной Чечни Рамзаном Кадыровым – Кадыров бросил вызов Емельяненко, а тот его принял.

«Для меня Александр мертв. Пусть извинится перед теми, кого изнасиловал». Федор высказался про брата

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