На первый взгляд, в серии текстов про главные команды десятилетия не место UFC. Промоушн создали намного раньше (в 1993 году), это организация индивидуалистов, а не коллектив, да и вообще, с чего бы вдруг? Ответ прост: Дэйна Уайт, его партнеры и бойцы – это сквад, который стал второй после бокса индустрией, где за удары по лицу и телу платят громадный кэш. Вот только махачи UFC гораздо зрелищнее тягомотного 12-раундового марафона. UFC – почти гарантия реалистичной драки, разбитых лиц и разнообразных ударов, бокс ­– унылого размахивания перчатками с парой всплесков за час. Плюс ко всему, в смешанных единоборствах в разы лучше продюсируют бой и нагнетают интерес к мэйн-ивенту.

Второе десятилетие XXI века культивировало UFC как главное бойцовское зрелище, и оно окончательно завоевало место в компании даже более статусных видов спорта.

Успех UFC не был бы возможен без команды, пусть промоушн ей и не кажется. Но как иначе назвать группу людей, каждый из которых по максимуму делает работу, даже если эта работа генерировать трешток или душить людей в клетке? А ведь есть еще ответственные за маркетинг, обслуживающий персонал, ивент-менеджеры и просто смешной парень. И именно в этом хаосе сформировалась UFC, которую все знают. Причем успешными стали, как сами бойцы промоушна, так и те, кто делал мероприятия – жирные телеконтракты и солидный кэш за бои в мэйн-карде как доказательство. В боксе денег за главный бой может быть и больше, вот только там сильна философия богачей-индивидуалистов, где решает алчность личных менеджеров, а не работа на общее дело. Да и в весах, и версиях титулов, в отличие от UFC, разобраться почти нереально.

UFC в последние годы феерично генерирует спортивных суперзвезд. Конору хватило пары удачных и пары не очень удачных баттлов, чтобы создать общемировой бизнес виски. Хабибу – однообразных побед, чтобы подписать контракты с Toyota, Reebok, Gorilla и другими брендами. Если исключить футбол, то именно UFC – одна из лучших грядок с будущими лицами маркетинговых кампаний. В современных реалиях надавать кому-нибудь по голове экономически эффективно, потому что промоушн сгенерировал новую нишу мужского внимания в спорте, а значит искусственно создал монополию.

Дэйна Уайт и товарищи породили индустрию, куда бегут спонсоры и которая привлекает миллионы зрителей. Только в последнее десятилетие UFC выбила 10 ивентов более чем с 1 млн продаж PPV и привлекла Harley-Davidson, Bud Light, шины Toyo и Reebok в качестве партнеров. Небывалому взлету поспособствовала сама специфика единоборств. Во многом из-за схожих причин люди когда-то полюбили боевики. UFC – это пот, кровь и почти гарантированный экшн. Только в 2019-м году состоялось 42 турнира под эгидой промоушна и почти с каждого в сеть улетели хайлайты со страшными уничтожениями лиц, крошениями ребер и всего в таком духе. Боль в UFC – главный атрибут продвижения бренда, и ее там причиняют даже слишком красиво.

Еще один хай-кик по другим спортивным организациям – коммерческая успешность проекта. В 2001 году братья Фертитта подобрали UFC за 2 млн долларов и всего за 15 лет промоушн развился так, что его продали за 4 миллиарда долларов. Причем нынешний владелец UFC – International Management Group (также представляет интересы Леди Гаги, Бена Аффлека, Хью Джекмана, Хью Лори, Винус Уильямс и НФЛ), говорят, еще и урвал промоушн крайне дешево. Только за 2015 год UFC заработала 600 млн долларов, а последний перед продажей турнир посмотрело около 1,1 млрд человек по всему миру, что явно указывало на окупаемость даже мультимиллиардной суммы всего за несколько лет.

На промоушн также претендовали такие финансовые глыбы, как Goldman Sachs, The Blackstone Group и China Media Capital (суммарные активы в управлении этих трех компаний – около 2 триллионов долларов), а уж они точно знают, какой бизнес способен к генерации сумасшедшей доходности.

При этом в организации остался Дэйна Уайт, и это безусловный успех покупателей. 50-летний американец – базис UFC, который позволил лиге проникнуть с трансляциями в 165 стран мира и законно разместить мотто на официальном сайте: «Сегодня UFC – это глобальный премиальный спортивный бренд, медиакомпания и крупнейший оператор продажи платных трансляций (PPV) в мире».

Коммерциализация в промоушне устроена настолько круто, что за вечер боев UFC поднимает от PPV от 30 до 50 млн долларов. Еще одну котлету UFC получает от официального спонсора Reebok. Это стало возможным, когда промоушн запретил бойцам надевать экипировку с рекламой личных спонсоров, и это еще одно умное менеджерское решение команды Уайта. Боец UFC – ходячая, бьющая и удушающая рекламная площадка, и так как бойцы связаны с промоушном контрактами, то и рекламировать должны партнеров организации. От того же контракта с Reebok UFC получила 70-100 млн долларов.

Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор, UFC 229Getty Images

У России мощное представительство в главной бойцовской организации мира. И это еще один аргумент в копилку UFC как команды десятилетия (хотя бы в России). 16 бойцов, один непобедимый чемпион, 2,6 млн просмотров и телевизионная доля в 34,4% культового боя Хабиб – Конор в 6 утра, и вот уже промоушн сам в знак признательности привозит ивенты в Россию (два прошли в Москве, один – в Санкт-Петербурге). Поэтому, возможно, теперь UFC, особенно на фоне провала футбольных клубов в еврокубках и очередных допинговых скандалов, стал едва ли не безальтернативным развлечением для России.

Это и все другие достижения Уайта с командой идеально иллюстрируют взлет UFC в последние десять лет. Промоушн из развлечения для гиков превратился в индустрию, которая заработала сотни миллионов долларов и десятки мировых рынков, а еще сделал раздел ММА одним из самых посещаемых почти на любом спортивном сайте. Разве это не достижение, достойное команды десятилетия?

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