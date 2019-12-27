Чемпион по пощечинам Василий Камоцкий, известный как Пельмень, снова снялся в ютьюб-шоу «Каменные лица» и раздал лещей ведущим.

Против Камоцкого вышел видеоблогер и пранкер Эдвард Бил, но Василий не стал бить в полную силу – две пощечины прошли по касательной, потому что блогер убирал голову. Организатор шоу Амиран Сардаров тоже решил испытать удачу и схватился за щеку после второго удара.

Видео можно посмотреть здесь.

Чемпионат по пощечинам, который прославил Камоцкого, проходил в марте в Красноярске.

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