Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не выделяет возможный бой против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова среди других поединков.

«Я думаю, с Рамзаном будет намного интереснее бой, чем с Кокляевым. Потому что это глава республики, он будет пропагандировать спорт. Своим примером будет показывать, как надо жить. Мне без разницы, кого бить. Пусть вызывают. Уже вся Россия со мной хочет подраться. Флешмоб такой. Все вызывают на бой почему-то Емельяненко.

Я начал готовиться, тренироваться, принял его вызов. Пусть Рамзан готовится к боксу и выбирает, на какой площадке будем драться, в каких перчатках, я готов. Думаю, он не успеет подготовиться к ММА. Это очень жестко, ему не стоит. Но по правилам бокса… Он постоянно боксирует, тренируется, в принципе, он готов выйти и поспарринговать со мной», – цитирует 38-летнего Емельяненко сайт Пятого канала.

В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и нокаутировал его в первом раунде.

На счету Емельяненко 36 боев в MMA (+28 =1 -7).

Боец ММА провел 40 дней в коме после ножевого в сердце. Он поборол Емельяненко и выиграл ЧМ по самбо

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