Представитель смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на слова Федора о том, что брат для него мертв.

«На просторах интернета мой старший брат Федот давал интервью и заживо меня похоронил. Как я на это отреагирую? Что я ему скажу? Пусть сходит в храм и поставит свечку за усопшего брата, которого он закопал живьем. А вообще я хочу тебе сказать, Федот, рот свой закрой, забудь меня, меня для тебя не существует после твоих слов. И я, и мама, и старшая сестра, и младший брат, мы прекрасно знаем, какой ты есть на самом деле и кто ты. Продолжай молиться своему богу мамоне. Забудь меня, Федот», – сказал боец в инстаграме.

В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и нокаутировал его в первом раунде.

В следующем бою Александр может сойтись с главной Чечни Рамзаном Кадыровым – Кадыров бросил вызов Емельяненко, а тот его принял.

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