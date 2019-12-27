29 декабря Федор Емельяненко вернется в октагон в поединке против старого знакомого – Куинтона Джексона. Карьеры бойцов развивались параллельно, соперники неоднократно пересекались на различных ивентах. Между ними царит взаимное уважение и даже дружба, но как только ветераны MMA окажутся в клетке – о симпатиях можно будет забыть.

Когда бой, где смотреть

Поединок пройдет 29 декабря в японском Сайтаме. Федор заявил, что это будет последний для него бой в восточной стране, в которой он дрался 25 раз. Ивент под эгидой Bellator покажет «Матч ТВ», начало трансляции запланировано на 19:35 по Москве.

Лицом к лицу

В активе Емельяненко 45 боев. Он выиграл 38 поединков, 6 раз проиграл и результат одного боя был аннулирован. Федор – четырехкратный чемпион мира по ММА по версии Pride FC, двукратный – по версиям RINGS и WAMMA.

Джексон – экс-чемпион UFC в полутяжелом весе. Его статистика – 51 бой, 38 побед и 13 поражений.

Федор – настоящий культиватор MMA с мировым именем. Каждый второй представитель единоборства называет его человеком, ставшим причиной прихода в спорт. Джекон восхищается будущим оппонентом и неоднократно говорил о симпатиях в отношении россиянина. Особенно символично, что соперники находятся на закате карьеры (Федору 43 года, Куинтону – 41) и оба в значительной степени сделали имя на японских ивентах промоушнов, где ни раз оказывались в одном карде.

Кто что сказал

«Здесь не будет проигравших. Чью бы руку не подняли, проигравших не будет, потому что когда в клетке оказываются две легенды, делают то, что им нравится, и устраивают шоу, фанаты выигрывают. Мне было довольно трудно мысленно подготовиться к этому бою, потому что вы, ребята, знаете, как я люблю вырубать людей. Моя команда говорит: «О, ты должен его нокаутировать, должен нокаутировать». А ведь я большой поклонник Федора! Он очень, очень опасный оппонент», – приводит слова Джексона MMAJunkie.

«Bellator предложил мне несколько бойцов, и для Японии, наверное, лучше всех подходит Джексон. Мы же с ним шли параллельно. Он также выступал в Японии, был и остается очень известным бойцом в стране, много бился в Америке. Один из самых титулованных и эпатажных, наверное.

Самое опасное в нем – может прилететь там, где не ждешь. Как стоя, так и лежа. Знаю, что он нокаутер, у него тяжелый удар, также в партере он очень хорошо себя чувствует», – заявил Емельяненко.

Коэффициенты букмекеров

Победа Емельяненко: 1,30

Победа Джексона: 3,55

Федор не выходил в октагон почти год, его соперник – еще больше. Емельяненко вряд ли хочет вспоминать последний поединок – Райан Бейдер нокаутировал его всего через 35 секунд после старта. Вообще Император проиграл пять боев из последних 12, четыре из них – нокаутом. А это как раз профиль его соперника, поэтому коэффициенты смотрятся как минимум неоднозначно.

Все же статус старшего Емельяненко в мире смешанных единоборств сказывается и явно играет в его пользу. Оппоненты находятся на закате карьеры и давно не проводили соревновательных боев, поэтому от вечера воскресенья можно ждать все что угодно, но встреча старых приятелей абсолютно точно будет запоминающимся событием, как бы она не закончилась.

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