Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал грядущий поединок между Александром Емельяненко и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Было бы гораздо интереснее, если этот бой прошел по правилам MMA, а не по правилам бокса. Смешанные единоборства так интересны, потому что понятны большинству людей. Людей, которые разбираются в боксе, меньше. Мы увидим настоящий бой – это 100%, по-другому не получится, понарошку драться никто не будет.

Мы не видели боев с участием Рамзана Ахматовича, я видел только его тренировки, как он спаррингует, борцовские приемы отрабатывает. Я знаю, что он умеет довольно неплохо бить руками и бороться. Кадыров часто тренируется с профессиональными бойцами. Он будет готов – это точно. Но мы не видели его на соревнованиях, поэтому победителя предсказать сложно», – приводит слова бойца РИА «Новости».

В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и нокаутировал его в первом раунде.

В следующем бою Александр может сойтись с главной Чечни Рамзаном Кадыровым – Кадыров бросил вызов Емельяненко, а тот его принял.

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