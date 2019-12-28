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Емельяненко перед боем с Джексоном обратился к болельщикам с просьбой
Федор попросил помолиться за него.
Российский боец MMA Федор Емельяненко опубликовал пост перед боем против американца Куинтона Джексона.
«Прошла официальная церемония взвешивания. Завтра бой. Прошу ваших святых молитв!» – написал Емельяненко в инстаграме.
- Бой Емельяненко – Джексон состоится уже завтра, 29 декабря. Всю самую главную информацию о поединке можно узнать по ссылке.
- Последний на данный момент бой Емельяненко провел 26 января 2019 года, уступив американцу Райану Бейдеру.
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