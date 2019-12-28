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Емельяненко посоветовал Кадырову не драться с ним по правилам ММА

Емельяненко посоветовал Кадырову не драться с ним по правилам ММА
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 41 мин. назад

Только классика, только бокс.

Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал предстоящий поединок против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Я начал готовиться, тренироваться, принял его вызов. Пусть Рамзан готовится к боксу и выбирает, на какой площадке будем драться, в каких перчатках, я готов. Думаю, он не успеет подготовиться к ММА.

Это очень жестко, ему не стоит. Но по правилам бокса... Он постоянно боксирует, тренируется, в принципе, он готов выйти и поспаринговать со мной», – приводит слова Емельяненко MMABoxing.

  • Ранее Емельяненко в поединке по правилам бокса без проблем нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
  • Бой Емельяненко – Кадыров должен состояться в 2020 году.

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