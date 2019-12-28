Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал предстоящий поединок против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Я начал готовиться, тренироваться, принял его вызов. Пусть Рамзан готовится к боксу и выбирает, на какой площадке будем драться, в каких перчатках, я готов. Думаю, он не успеет подготовиться к ММА.

Это очень жестко, ему не стоит. Но по правилам бокса... Он постоянно боксирует, тренируется, в принципе, он готов выйти и поспаринговать со мной», – приводит слова Емельяненко MMABoxing.

Ранее Емельяненко в поединке по правилам бокса без проблем нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Бой Емельяненко – Кадыров должен состояться в 2020 году.

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