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Ян – чемпиону UFC Сехудо: «Отполируй мой пояс, я иду»
Хотели бы увидеть титульный бой между Генри и Яном?
Российский боец UFC Петр Ян ответил на твит Генри Сехудо, заявившего, что Петр побил «старого скейтбордиста» (речь о 40-летнем Юрайе Фэйбере).
«Бедный Генри расстроился, что я побил старика, которого он вызывал несколько месяцев назад. Отполируй мой пояс, я иду», – написал Ян.
- Сехудо – действующий чемпион UFC в легчайшем весе.
- Ян победил Фэйбера на турнире UFC 245, который прошел 14 декабря в Лас-Вегасе.
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