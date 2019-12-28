Российский боец UFC Петр Ян ответил на твит Генри Сехудо, заявившего, что Петр побил «старого скейтбордиста» (речь о 40-летнем Юрайе Фэйбере).

«Бедный Генри расстроился, что я побил старика, которого он вызывал несколько месяцев назад. Отполируй мой пояс, я иду», – написал Ян.

Сехудо – действующий чемпион UFC в легчайшем весе.

Ян победил Фэйбера на турнире UFC 245, который прошел 14 декабря в Лас-Вегасе.

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