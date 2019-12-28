Стала известна дата боя Емельяненко и Исмаилова. Поединок примет Absolute Championship Akhmat
Ну что, на кого делаем ставку?
Глава Absolute Championship Akhmat сообщил дату поединка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.
Бой пройдет в рамках турнира ACA 107 3 апреля 2020 года на «ВТБ Арене» в Москве. Бойцы будут готовиться к поединку в рамках тяжелой весовой категории.
- Ранее Емельяненко в боксерском поединке выиграл у пауэрлифтера Михаила Кокляева и заявил, что готов драться с кем угодно.
- На заявление Емельяненко отреагировал Исмаилов, и мужчины договорились о бое.
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