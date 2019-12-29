Джерри Миллен, менеджер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко, рассказал, почему его клиент не подписал контракт с UFC.

– Они хотели подписать Федора, но Дэйна Уайт – не тот тип человека, что Федор или я. Федор очень уважителен к людям, он знает, что такое честь и достоинство. А мне кажется, что UFC не был готов к нему относиться с честью и достоинством. За все эти годы Дэйна Уайт наговорил много очень плохих вещей. А Федор – хороший человек. Ребята вроде Уайта не заслуживают, чтобы у них дрались бойцы вроде Федора.

– То есть дело там было в личностях Федора и Дэйны, а не в деньгах?

– Да, думаю, деньги там ни при чем. Федору не нужно себе зарабатывать на жизнь, он любит драться и ценит уважительное отношение. Потому что сам его проявляет к людям. А там как раз уважительного отношения не хватило. И Федор поэтому решил не идти туда. Деньги для Федора значат намного меньше, чем уважение, – цитирует Миллена «Спорт-Экспресс».

Завтра, 29 декабря, Емельяненко проведет поединок против американца Куинтона Джексона. Главное о бое – тут.

Емельяненко – бывший чемпион Pride и RINGS в тяжелом весе. Также Федор выступал в промоушнах M-1, Affliction, Strikeforce, Rizin, а сейчас выступает в Bellator.

Стала известна дата боя Емельяненко и Исмаилова. Поединок примет Absolute Championship Akhmat

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