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Александр Емельяненко дал оценку поединку Федора против Джексона

Александр Емельяненко дал оценку поединку Федора против Джексона
Eurosport

32 мин. назад

Кажется, младший брат не впечатлен.

Русский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил в главном бою ивента Bellator против Куинтона Джексона. Александр не впечатлился победой старшего брата.

«Ходят, наступают друг на друга. По-другому мне никак не откомментировать данный поединок», – цитирует РБК Александра.

  • В ноябре Емельяненко-младший провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и нокаутировал его в первом раунде.
  • В следующем бою Александр может сойтись с главной Чечни Рамзаном Кадыровым – Кадыров бросил вызов Емельяненко, а тот его принял.

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