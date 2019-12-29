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Александр Емельяненко дал оценку поединку Федора против Джексона
Кажется, младший брат не впечатлен.
Русский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил в главном бою ивента Bellator против Куинтона Джексона. Александр не впечатлился победой старшего брата.
«Ходят, наступают друг на друга. По-другому мне никак не откомментировать данный поединок», – цитирует РБК Александра.
- В ноябре Емельяненко-младший провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и нокаутировал его в первом раунде.
- В следующем бою Александр может сойтись с главной Чечни Рамзаном Кадыровым – Кадыров бросил вызов Емельяненко, а тот его принял.
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