Российский боец MMA Магомед Исмаилов выбрал сильнейшего из пары братьев Емельяненко – Федора и Александра.

«Думаю, Александр сейчас лучше. Лучшие годы Федора позади, а Александр стал лучше, чем был. Он привел себя в порядок. Печально наблюдать, как они общаются. Сора из избы лучше не выносить.

И мы должны найти оправдание для своего брата. Как для старшего, так и для младшего. Надеюсь, в будущем у них все будет хорошо. Когда люди сходятся после таких разногласий, обычно связь становится очень крепкой. Надеюсь, именно к этому они и придут», – цитирует Исмаилова «Советский спорт».

28 декабря была объявлена дата поединка между Исмаиловым и Емельяненко-младшим – поединок пройдет 3 апреля 2020 года в Москве.

29 декабря Федор Емельяненко в поединке в рамках Bellator 237 нокаутировал Куинтона Джексона.

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