Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал потенциальный поединок против российского бойца Александра Емельяненко.

«Во время воскресной тренировки меня опять спрашивают про поединок с Александром Емельяненко. Говорю предельно ясно и конкретно. Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что ждите!

Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?» – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее Кадыров бросил вызов Емельяненко, и Александр его принял. Поединок, скорее всего, пройдет по правилам бокса.

На начало 2020 года у Александра запланирован бой по правилам MMA – 3 апреля он встретится с Магомедом Исмаиловым.

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