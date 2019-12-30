Американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон отверг обвинения в том, что он сдал бой против Федора Емельяненко.

Главный поединок ивента Bellator & Rizin: Japan в Сайтаме завершился уже в первом раунде – Федор без проблем нокаутировал оппонента.

Джексон смотрелся совсем неважно, но проблема, по его словам, лишь в плохой форме. «Я никогда не буду участвовать в договорном поединке. Федор выиграл по делу, мне нужно поработать над весом, я сам виноват в поражении... Диванным экспертам лучше бы помолчать. Респект моим настоящим фанатам. Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь», – написал Рэмпейдж в инстаграме.

Суммарный возраст бойцов в прошедшем поединке – 84 года.

Это третья победа Федора в пяти последних поединках.

Емельяненко подсунули мешка для первой победы за год. Легкий нокаут – еще 2 боя и конец

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