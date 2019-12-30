Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказался о возможном поединке главы Чечни Рамзана Кадырова и бойца MMA Александра Емельяненко. По мнению тренера Хабиба, политику не стоит драться с профессионалом.

«В этом бою может быть все, что угодно. Как вы думаете, если Рамзан Ахматович упадет, как это скажется на его республике? Это не стоит делать. Рамзан Ахматович очень хорошо готов физически, думаю, будет достаточно, если он будет чемпионом среди руководителей регионов страны, он там лучший», – цитирует старшего Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Ранее Кадыров бросил вызов Емельяненко, и Александр его принял. Поединок, скорее всего, пройдет по правилам бокса.

На начало 2020 года у Александра запланирован бой по правилам MMA – 3 апреля он встретится с Магомедом Исмаиловым.

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