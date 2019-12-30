Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что готов выйти против ирландца Конора Макгрегора.

«Я могу в любой момент выйти с ним, хоть сегодня. За 30 секунд, думаю, я бы его запустил. Там, где схвачу, там и запущу. Почему вы думаете, что не запустил бы в борьбе? Я за 110 килограмм. Каждый день я становлюсь, работаю. Я сейчас спокойно могу возиться со своими учениками.

Повозиться с Хабибом? С Хабибом тяжело, с Исламом (Махачевым) тяжело. Где-то минута, а дальше они дают темп, и с ними тяжело. С ними и Макгрегору тяжело, не только мне», – рассказал Нурмагомедов-старший.

В октябре 2018-го Хабиб победил Макгрегора на турнире UFC 229 и защитил титул чемпиона организации в легком весе.

18 января Конор вернется в октагон и подерется с Дональдом Серроне.

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