Twitter

Японец в андеркарде боя Емельяненко круто попал сопернику в лицо и сурово добил с ноги

Японец в андеркарде боя Емельяненко круто попал сопернику в лицо и сурово добил с ноги
Eurosport

19 мин. назадОбновлено 2 мин. назад

Жестоко, но эффективно.

Японец Юсуке Яти эпично нокаутировал соотечественника Хирото Уесако на турнире Bellator & Rizin: Japan.

Сперва победитель попал сопернику кулаком в лицо, а когда тот упал, добил ударом с ноги, который называется соккеркик.

  • Поединок проходил в андеркарде боя Федора Емельяненко и американца Куинтона Джексона – Последний император победил нокаутом в первом раунде.
  • В соглавном поединке ивента Майкл Чендлер в первом раунде победил Синди Аутло техническим нокаутом.

Емельяненко подсунули мешка для первой победы за год. Легкий нокаут – еще 2 боя и конец

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте