Японец в андеркарде боя Емельяненко круто попал сопернику в лицо и сурово добил с ноги
Жестоко, но эффективно.
Японец Юсуке Яти эпично нокаутировал соотечественника Хирото Уесако на турнире Bellator & Rizin: Japan.
Сперва победитель попал сопернику кулаком в лицо, а когда тот упал, добил ударом с ноги, который называется соккеркик.
- Поединок проходил в андеркарде боя Федора Емельяненко и американца Куинтона Джексона – Последний император победил нокаутом в первом раунде.
- В соглавном поединке ивента Майкл Чендлер в первом раунде победил Синди Аутло техническим нокаутом.
Емельяненко подсунули мешка для первой победы за год. Легкий нокаут – еще 2 боя и конец
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