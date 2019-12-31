Российский боец смешанных единоборств Александр Харитонов рассказал, как Федор Емельяненко помог младшему брату Александру выйти из тюрьмы.

«Александр хайпует и все такое, это его дело, его личная жизнь. Никого не учу, но просто говорю о том, что всего этого не было бы, если бы не было Федора. Сейчас Александр везде высказывается, говорит, что Федор никак ему не помог. Я-то хорошо помню, как Федор ему помогал. Когда Александр отбывал первый срок, Федор поругался со многими друзьями, чтобы вытянуть Александра. Федор со всеми переругался, но сделал все ради того, чтобы Александр вышел. Второй срок – другая история, но в случае с первым Федор помог Александру выйти и начать сразу заниматься спортом.

Если бы не Федор, Александр сидел бы до сих пор. До сих пор не вышел бы после первого срока. Он сидел очень плохо, дебоширил. Раскрутился бы на второй, а потом на третий срок. Я так думаю. Многие близкие друзья предрекали Федору такой исход», – цитирует 39-летнего Харитонова «Р-Спорт».

Братья Емельяненко жестко конфликтуют друг с другом.

Федор в последнем бою нокаутировал Куинтона Джексона, Александр победил пауэрлифтера Михаила Кокляева.

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