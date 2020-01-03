В 2019 году мир смешанных единоборств захлестнула волна фрик-поединков: чего стоит один только бой вазелинового качка Кирилла Терешина с Олегом Монголом, который прославился благодаря танцам в шоу «Давай поженимся!»

Но это не значит, что фрик-шапито добралось до MMA только сейчас: напротив, этот вид спорта приобрел первую популярность как раз за счет нелепых боев с громкими вывесками. Например, на третьем в истории турнире UFC, который прошел в 1994 году, подрались 90-килограммовый Кит Хэкни и 272-килограммовый Эммануэль Ярборо. Победу техническим нокаутом одержал Хэкни.

Вполне предсказуемо, что несколько отвязных фрик-поединков подарила миру и Япония, где смешанные единоборства начали активно развиваться еще в 1990-х. Один из таких боев – схватка 12-летней девочки Момо с 24-летним бойцом Момоко Ямасаки, состоявшаяся в 2017 году.

Да-да, вы не ослышались: японцы не увидели ничего предосудительного в том, чтобы столкнуть 12-летнюю девочку с оппоненткой, которая старше ее в два раза. На момент первого поединка в своей карьере Момо была ученицей седьмого класса и весила всего 39 килограммов. Ей противостояла девушка, за плечами которой уже было пять боев и рекорд 2-3.

МомоOther Agency

Почему этот поединок не запретили? На этот вопрос есть несколько ответов. Первый представило издание The Sydney Morning Herald: «В отличие от США, MMA-индустрия в Японии практически никак не регулируется. В США бои контролируются государственными спортивными властями, в Японии – нет. Таким образом, все отдается на откуп промоутеров, вот мы и получаем бой 12-летней девочки с 24-летней девушкой».

Второй ответ дала сама Момо, рассказавшая, что попала в смешанные единоборства неслучайно – уже в трехлетнем возрасте девочку отдали заниматься карате. Затем она на протяжении долгого времени работала вместе с тренером Саданори Ямагучи – специалистом, который подготовил нескольких популярных бойцов MMA. Например, Мизуки Иноуэ – девушку, в 2019 году дебютировавшую в UFC.

«Я уже дралась с мальчиками моего возраста. Они были крупнее, чем моя соперница, так что для меня предстоящий бой ничем не отличается от остальных», – говорила Момо перед схваткой. Оказалось, что она успела провести более 100 спаррингов в бразильском джиу-джитсу, кикбоксинге и карате – действительно, чего ей бояться?

Один из менеджеров, занимавшихся организацией боя Момо и Момоко, рассказал, что в Японии это событие не вызвало никакого ажиотажа. «Такие бои уже проводились. Фанаты привыкли к тому, что дети бьют взрослых – например, в кикбоксинге. Так что тренер Момо даже рад беспокойству, исходящему из-за границы. Потому что среди японцев этот поединок вообще никого не волнует», – отметил Су Хирата.

А вот что думает по поводу боев для 12-летних преподаватель философии и спортивной этики в Аризонском университете, доктор наук Шон Кляйн: «Я полагаю, что в целом 12-летние подростки не должны выходить в октагон. Но бывают и исключения, когда такой подросток обладает экстраординарными навыками по всем показателям. Если это подросток, у которого ярко выражены ранняя зрелость, способность к предусмотрительности и который достаточно развит физически, то он вполне может задействовать эти способности [в поединке]. При условии, конечно, что это будет безопасно».

Похоже, Момо оказалась скроена именно из тех качеств, о которых рассказывал доктор Кляйн. В своем дебютном поединке 12-летняя девочка придушила 24-летнюю соперницу, причем сделала это моментально – на третьей минуте первого раунда.

Сейчас Момо Симизу (мы наконец-то узнали ее полное имя) выбралась из аматорского MMA и провела первый бой среди профессионалов, одержав в нем победу. Девочка строит серьезные планы: она хотела бы попасть в Invicta FC (это женский промоушн в США), а потом, может быть, добраться и до UFC.

«Мы разделяем беспокойство публики. Когда слышишь, что где-то пройдет бой 12-летней девушки с 24-летней, вашей естественной реакцией будет обеспокоенность. Но людям нужно увидеть, на что способна Момо. Она – один из главных вундеркиндов в японском MMA. Запаситесь терпением», – закрыл тему Су Хирата.

Другие материалы про дичь в MMA:

Боец ММА расчленил девушку, с которой познакомился в тиндере. Она соврала ему о девственности

Боец ММА выходил на бои в еврейской кипе и продавал наркотики. В его убийстве виновна 16-летняя

Качай приложение Eurosport для iOS или Android