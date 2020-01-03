Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко дал прогноз на предстоящий поединок между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. По мнению Шлеменко, у более именитого бойца возникнут проблемы.

«Считаю, что у Маги даже больше шансов на победу. У Саши есть проблемы с борьбой. Если Мага выберет грамотную тактику... Если он захочет, то может просто «залежать» до победы. Александр очень плохо встает из партера.

Главное для Александра, чтобы не получилась картина боя между Федором Емельяненко и Рэмпейджем [Куинтоном Джексоном], где Мага будет Федором – более быстрым, а Александр на фоне Маги будет выглядеть чуть-чуть медленнее. А так будет – 100%. Тяжеловесы привыкают драться с такими же тяжелыми соперниками и не учитывают скорость более легких оппонентов», – цитирует Шлеменко РИА «Новости».

Поединок между Емельяненко-младшим и Исмаиловым состоится 3 апреля в Москве, бойцы будут драться в тяжелом весе.

Исмаилов выступает в среднем весе, у него 15 побед, два поражения и ничья. У Емельяненко в тяжелом весе 28 побед, семь поражений и ничья.

В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и нокаутировал его в первом раунде.

В следующем бою Александр может сойтись с главной Чечни Рамзаном Кадыровым – Кадыров бросил вызов Емельяненко, а тот его принял.

12-летняя японка дралась с соперницей в два раза старше. Кто победил и кто разрешил этот бой?

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