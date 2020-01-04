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Уайт: «Самое большое сожаление? Не удалось провести бой Федора Емельяненко и Брока Леснара»

Уайт: «Самое большое сожаление? Не удалось провести бой Федора Емельяненко и Брока Леснара»
Eurosport

1 час назад

В позапрошлом десятилетии захантить Федора мечтали все промоутеры.

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о главном сожалении за то время, что он рулит промоушном.

«Единственный бой, который я хотел организовать, но он не состоялся – это поединок Федора Емельяненко и Брока Леснара. Мы собирались провести его в Техасе, но не смогли договориться с Федором», – заявил Уайт.

  • Леснар – бывший чемпион UFC в тяжелом весе, утратил титул в 2010 году в поединке с Кейном Веласкесом.
  • 29 декабря прошлого года Емельяненко нокаутировал американца Куинтона Джексона на турнире Bellator X Rizin.

12-летняя японка подралась с соперницей в 2 раза старше. Кто победил и кто разрешил этот бой?

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