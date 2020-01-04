Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор высказался о потенциальном реванше с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

«Он трясется от страха. Он не хочет этого [реванша]. Но вы получите это. Он пытается не проиграть. Я чувствую запах дерьма. Он боится, вот и все», – приводит слова Конора The Sun.

Первый поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым прошел в октябре 2018 года и завершился победой россиянина.

18 января Конор вернется в октагон и проведет поединок против Дональда Серроне. Хабиб в апреле подерется с Тони Фергюсоном.

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