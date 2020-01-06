«Она проиграла мне в карты на раздевание». За что Федор Емельяненко ждет извинений от Александра

В конце 2008 года Александр Емельяненко дал огромное интервью «СЭ». «Я давно завязал со спиртным. Иногда могу расслабиться в хорошей компании. Раз в полгода», – утверждал 27-летний Александр. Через четыре года он летел из Москвы в Барнаул и устроил натуральный дебош: бросал вызовы пассажирам, игнорировал бортпроводников, курил в салоне и требовал элитный алкоголь.

Этот скандал завершился безболезненно – Александр заплатил огромный штраф (700 рублей), лишился контракта с М1 Global и приостановил карьеру. У него появилось много свободного времени. Например, в августе 2013 года он развлекался с проституткой, заплатил ей 40 тысяч рублей, а потом обнаружил, что его обвинили в изнасиловании и похищении. Вскоре потерпевшая забрала заявление – боец уверяет, что его просто провоцировали и шантажировали, а преступлений он не совершал. Вполне вероятно.

Александр ЕмельяненкоGetty Images

Следующая вспышка случилась примерно через год после эпического перелета – в одном из московских кафе Емельяненко-младший сначала порамсил с охраной, а затем отправил одного из оппонентов в больничку. Стороны оперативно помирились, поэтому уголовное дело против Саши тут же схлопнулось – ему опять повезло.

Александр, который пьет строго раз в полгода, так и не понял, что пора бы успокоиться. Весной 2014-го он угодил в историю, из-за которой с ним до сих пор не общается брат Федор. «Он хочет помириться? Я вас умоляю. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными», – сказал Последний Император в конце декабря 2019 года. Саша предложил брату поставить свечку за свой упокой – кажется, примирения не будет.

Что произошло в ночь на 3 марта 2014 года?

По версии следствия, шесть лет назад Александр Емельяненко изнасиловал 27-летнюю домработницу Полину Степанову, а затем похитил паспорт из ее сумки. Той же версии придерживалась жертва и ее адвокат. Правда, на столе в квартире Саши обнаружили еще и наркотики, но Емельяненко дал грамотные показания – сказал, что у него часто бывают гости, и он понятия не имеет, кто притащил домой эту дрянь. Как ни странно, это сработало: за вещества ему никто не предъявил.

Сам Александр уверял, что секс с Полиной Степановой (три половых акта) был исключительно по взаимному согласию. «Полина была у меня впервые – должна была убираться в моей квартире. Я предложил ей выпить, она согласилась. Сидели, выпивали, в общем отдыхали. Потом предложил ей сыграть в карты на раздевание: кто первый проигрывает, тот идет в душ первым. Она проиграла и пошла мыться. Дал ей халат. У меня дома был женский. Нам было очень весело, Полина все время улыбалась. Агрессию в ее сторону я не применял. После первого полового акта мы продолжили застолье на кухне. Полина была довольной. Когда расставались с ней утром, договорились, что вечером она снова приедет ко мне – доубираться. У меня не было ее паспорта, я его не видел и не трогал. В душе она только оставила пластмассовую бижутерию. На следующий день писал ей, но она не ответила. Подумал, что она уснула», – уверял боец.

Александр Емельяненко и Федор ЕмельяненкоOther Agency

Как выяснилось, Полина приехала наводить порядок в квартире Емельяненко вместо подруги Аллы. Через два дня после уборки Степанова подала заявление – Саша считает, что на такой шаг ее подтолкнули некие «наставники». После этого Александр еще два месяца провел в федеральном розыске, причем его никто особо не искал – например, он, как и Полина, ходил на телешоу, где рассказывал, как провел ту самую ночь.

Емельяненко задержали лишь в мае 2014 года в Тамбове, где он стал участником ДТП. Вероятно, если бы не та авария, потенциальный насильник еще долго гулял бы на свободе. Но бойца быстренько задержали, увезли в Москву и на год посадили в СИЗО. Там он запрещал сокамерникам курить и заставлял их заниматься спортом – короче, быстро освоился и завоевал респекты местной публики.

Потерпевшая и ее адвокат хотели, чтобы Александр признал вину, но он отказался. Не в его пользу сложились и тесты на детекторе лжи. Полина дала показания полиграфу (выяснилось, что она не врет), а Саша саботировал эту процедуру якобы по состоянию здоровья. Он перенес две тяжелейшие травмы головы, так что неизвестно, как бы повел себя его мозг под воздействием датчиков.

В мае 2015-го Емельяненко посадили на 4,5 года, но уже в ноябре 2016-го он вышел по УДО благодаря примерному поведению. Полина Степанова рассказывала, что еще во время отсидки Александра получала анонимные угрозы в соцсетях. Девушка опасалась, что Емельяненко начнет мстить, но он уже три года игнорирует бывшую домработницу. Впрочем, извинения и раскаяния она тоже не дождалась. Как и Федор, которому до сих пор стыдно за брата.

Александр ЕмельяненкоGetty Images

29 ноября 2019 года Александр Емельяненко эффектно вырубил Михаила Кокляева и завоевал пояс «Рен ТВ». Его на животе чемпиона застегивал Вячеслав Дорошенко – иркутский школьник, который за три дня до боя спас девятилетнюю девочку от изнасилования.

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