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Отец Хабиба – Конору: «Есть желание уронить тебя другим моим бойцом Махачевым»
За деньги Конор подерется даже с бутылкой виски.
Адбулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, ответил Конору Макгрегору по поводу запаха дерьма и боязни реванша.
«Хороший ты парень, но лукавишь. И у меня есть желание уронить тебя другим моим бойцом Махачевым», – написал Адбулманап в инстаграме.
- 28-летний Ислам Махачев профессионально выходил в октагон 19 раз, победил в 18 боях и один раз проиграл.
- Конор Макгрегор проведет первый бой после поражения от Хабиба осенью 2018-го: 18 января ирландец сразится с Дональдом Серроне.
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