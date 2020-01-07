Адбулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, ответил Конору Макгрегору по поводу запаха дерьма и боязни реванша.

«Хороший ты парень, но лукавишь. И у меня есть желание уронить тебя другим моим бойцом Махачевым», – написал Адбулманап в инстаграме.

28-летний Ислам Махачев профессионально выходил в октагон 19 раз, победил в 18 боях и один раз проиграл.

Конор Макгрегор проведет первый бой после поражения от Хабиба осенью 2018-го: 18 января ирландец сразится с Дональдом Серроне.

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