Менеджер экс-чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора Оди Аттар предложил провести повторный поединок ирландца с Хабибом Нурмагомедовым в России.

«Сейчас говорить о реванше преждевременно, ведь Конор подерется с Серроне, а Хабиб – с Фергюсоном. Это очень важные поединки для бойцов.

Но почему бы не провести в будущем реванш в Москве? Конора любят в России, понятно, что и Хабиб очень популярен.

Это было бы очень зрелищно – провести такой бой в России, это было бы невероятное мероприятие гигантского масштаба», – заявил Аттар в интервью агентству ТАСС.

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов встречались на UFC 229. В октябре 2018-го в четвертом раунде Орел победил удушающим приемом и защитил чемпионский титул.

Макгрегор 19 января подерется с Дональдом Серроне, Нурмагомедов 18 апреля встретится с Тони Фергюсоном.

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