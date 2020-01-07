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Менеджер Макгрегора: «Почему бы не провести реванш Конора и Хабиба в Москве?»
А лучше – в Дагестане!
Менеджер экс-чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора Оди Аттар предложил провести повторный поединок ирландца с Хабибом Нурмагомедовым в России.
«Сейчас говорить о реванше преждевременно, ведь Конор подерется с Серроне, а Хабиб – с Фергюсоном. Это очень важные поединки для бойцов.
Но почему бы не провести в будущем реванш в Москве? Конора любят в России, понятно, что и Хабиб очень популярен.
Это было бы очень зрелищно – провести такой бой в России, это было бы невероятное мероприятие гигантского масштаба», – заявил Аттар в интервью агентству ТАСС.
- Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов встречались на UFC 229. В октябре 2018-го в четвертом раунде Орел победил удушающим приемом и защитил чемпионский титул.
- Макгрегор 19 января подерется с Дональдом Серроне, Нурмагомедов 18 апреля встретится с Тони Фергюсоном.
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