Житель Пешкунского района Бухарской области Уткир Уринов написал письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

В обращении 40-летний мужчина попросил, чтобы глава среднеазиатского государства помог ему встретиться в октагоне с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я хочу драться с Хабибом Нурмагомедовым. По этому вопросу никуда не обращался. Прошу вашей помощи в предоставлении такой возможности. Хабиб оправданно должен носить свой пояс. Прошу провести медицинский осмотр для меня и Хабиба», – написал Уринов.

На бланке указано, что узбекистанец обратился к главе государства еще 27 декабря. Об этом сообщил телеграм-канал «Эхо Узбекистана».

В мае 2019 года Хабиб в Ташкенте встречался с главой федерации смешанных единоборств Узбекистана Отабеком Умаровым и провел с ним совместную тренировку. Умаров – зять президента Мирзиёева.

До 40-летнего узбекистанца Нурмагомедов дрался за пояс UFC в легком весе с Элом Яквинтой, Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Хабиб: «Я не против выступить в Узбекистане»

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