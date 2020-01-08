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«Когда я был молодым». Хабиб поностальгировал и выложил фото 12-летней давности

«Когда я был молодым». Хабиб поностальгировал и выложил фото 12-летней давности
Eurosport

24 мин. назад

Чемпион UFC вспоминает прошлое в инстаграме.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов неожиданно ударился в ностальгию и выложил фото 12-летней давности.

Сейчас Хабибу 31 год – следовательно, на фотографии он запечатлен 19-летним. «Когда я был молодым. Почти 12 лет прошло», – подписал публикацию Нурмагомедов.

  • В последнем поединке Хабиб одолел американца Дастина Порье и защитил чемпионский пояс.
  • Следующий бой он проведет 18 апреля против другого представителя США – Тони Фергюсона.

40-летний узбекистанец написал президенту, чтобы подраться с Хабибом

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