Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов неожиданно ударился в ностальгию и выложил фото 12-летней давности.

Сейчас Хабибу 31 год – следовательно, на фотографии он запечатлен 19-летним. «Когда я был молодым. Почти 12 лет прошло», – подписал публикацию Нурмагомедов.

В последнем поединке Хабиб одолел американца Дастина Порье и защитил чемпионский пояс.

Следующий бой он проведет 18 апреля против другого представителя США – Тони Фергюсона.

40-летний узбекистанец написал президенту, чтобы подраться с Хабибом

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