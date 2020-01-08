Боец UFC Деррик Льюис рассказал, как нокаутировал боксера, который надсмехался над представителями смешанных единоборств.

34-летний Льюис в интервью подкасту UFC Unfiltered заявил, что боксер в течение двух недель открыто проявлял неуважение к соседям по тренировочному залу, а позже пообещал Льюису нокаутировать его. «И менее чем через минуту я уже убивал его задницу», – сказал боец MMA.

Инцидент произошел в декабре 2019 года.

Статистика Льюиса в MMA – 22 победы, семь поражений и один несостоявшийся поединок.

Льюис нокаутировал боксера, который смеялся над бойцами MMA

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