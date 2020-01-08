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«Через минуту я убивал его задницу». Льюис рассказал, как нокаутировал наглого боксера
Американский боец UFC отстоял честь смешанных единоборств.
Боец UFC Деррик Льюис рассказал, как нокаутировал боксера, который надсмехался над представителями смешанных единоборств.
34-летний Льюис в интервью подкасту UFC Unfiltered заявил, что боксер в течение двух недель открыто проявлял неуважение к соседям по тренировочному залу, а позже пообещал Льюису нокаутировать его. «И менее чем через минуту я уже убивал его задницу», – сказал боец MMA.
- Инцидент произошел в декабре 2019 года.
- Статистика Льюиса в MMA – 22 победы, семь поражений и один несостоявшийся поединок.
Льюис нокаутировал боксера, который смеялся над бойцами MMA
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