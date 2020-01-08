У Хабиба и Конора точно будет реванш. Макгрегору нужно выиграть два боя, а не десять

Сразу после поражения от Хабиба и разборок с его бандой Конор сидел в раздевалке и строчил в твиттер. «Нужен реванш, нужен реванш», – повторял ирландец чисто на автомате. Вполне естественная реакция на безальтернативное унижение – было бы очень странно, если бы Макгрегор сразу заткнулся. Ирландец всем видом показывал, что уже готов к новому бою с Нурмагомедовым, но в реальности Конор абсолютно не понимал, что делать с дальнейшей карьерой в ММА. Поэтому Мак начал как сумасшедший продвигать виски Proper 12 и фактически абстрагировался от боев.

«Алкобизнес уже приносит ему больше денег, чем драки. Вот вы готовы просыпаться каждое утро, чтобы получать по лицу? Я так не думаю», – говорил в декабре 2018-го коуч Конора Джон Кавана. Он словно намекал, что Ноториус завяжет со спортом и будет спокойно продавать ирландский 40-процентный спирт. Сам Конор тоже вел себя максимально странно: вместо октагона парень начал драться в твиттере. Например, он грязно панчил Хабиба (потом удалял), завершал карьеру на 10 дней и вызывал всех подряд, но так и не вставал с дивана. Кто-то скажет, что это типичный Макгрегор, но нет – даже по своим меркам Ноториус был слишком буйным и суетливым.

На самом деле Конор просто искал себя, пытаясь понять, насколько комфортно ему живется без вечного предвкушения боя. К концу 2019-го Мак наконец отряхнулся от поражения в Лас-Вегасе и твердо решил вернуться. Эта пауза была крайне разумным решением: во-первых, он сам соскучился по жестоким махачам, во-вторых, от него теперь меньше ожиданий – парень все же пропустил больше года.

Единственная проблема в том, что Хабиб теперь находится в другой галактике: он защитил пояс, подлетел в топ среди всех весовых категорий, да и в целом приблизился к званию самого крутого бойца в истории UFC. Логично, что на вопросы о реванше с Конором аварец уже несколько месяцев отвечает одинаково: пусть выиграет 10 боев, тогда посмотрим.

Требование Орла невыполнимо. Даже если Макгрегор будет лупить трех оппонентов за год, то управится лишь к 2023-му – и это не говоря о том, что в дивизионах UFC не наберется десятерых противников для ирландца. В общем, Хабиб красиво дразнит Конора, пользуясь элитным статусом. Надо признать, реплики аварца изящнее, точнее и болезненнее, чем все, что Мак нес на пресс-конференциях перед их боем.

Конор МакгрегорGetty Images

В действительности Ноториуса и Орла разделяют всего два боя. Для начала Конор должен хлопнуть Ковбоя – судя по всему, так и произойдет. Дональд уже катится на ободах (два поражения подряд), а Макгрегору экстренно нужно на ком-то размяться. Коуч Кавана заявил, что Ноториус сейчас в лучшей форме за карьеру, так что 18 января Серроне ляжет почти со стопроцентной вероятностью – иначе Конору правда придется завязывать.

Гораздо любопытнее, на кого выйдет ирландец. Драться с Гэтжи невыгодно: слишком опасно, плюс у Джастина нет пояса. Долгожданный ивент против Диаса можно провести когда угодно – лучше сделать это после реванша с Хабибом. Остается Хорхе Масвидаль, который очень прокачался в 2019-м: сначала выдал самый быстрый нокаут в истории UFC (5 секунд), а потом победил Нэйта в битве за пояс «Главного ублюдка». Хорхе оптимален для Конора со всех сторон. Американец не выглядит непобедимым, но владеет желанным и престижным (с точки зрения ирландца) поясом BMF – самое время его отобрать.

Макгрегору достаточно зрелищно грохнуть Серроне и Масвидаля, чтобы у Дэйны Уайта появился стимул для организации второго боя с Хабибом. После двух побед выход Конора на реванш не будет выглядеть как протекция со стороны босса – наоборот, Ноториус подтвердит, что он вернулся всерьез. Нурмагомедову тоже будет глупо отказываться, потому что таких легких денег за один бой он не получит больше никогда. Кроме того, Орел на правах чемпиона сможет диктовать условия – например, провести бой строго в Москве или Петербурге. Поэтому десяти побед Конора не потребуется.

На сегодня расклад таков: сначала Мак завалит Ковбоя, затем Хабиб справится с Тони, после этого Ноториус размотает Масвидаля, а ближе к концу 2020-го Дэйна Уайт вплотную займется организацией реванша. И даже если реальный путь к этому бою будет слегка отличаться от предполагаемого сценария, дилогия все равно неминуема. Это слишком выгодный для всех ивент, чтобы так просто забивать на него.

Другие тексты Павла Городницкого про ММА:

Конор наконец заткнулся. Бой с Серроне – важнейший в его карьере

«Она проиграла мне в карты на раздевание». За что Федор Емельяненко ждет извинений от Александра

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке