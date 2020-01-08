Представители смешанных единоборств Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов обменялись колкостями в инстаграме.

Бойцы выйдут в октагон в апреле на турнире ACA 107. В конце 2019-го оба активно высказывались в адрес друг друга, но на время новогодних каникул почему-то притихли. Перемирие нарушил Александр – боец выложил афишу предстоящего боя и подписал ее так: «Буду бить лысую голову 3 апреля!»

Исмаилов пришел в комментарии и парировал: «Ай сяу. Я уже было решил, что ты преждевременно язык проглотил. Ну ничего, то ли еще будет. Проглотишь. Ай панч – энд ю вил флай».

Поединок пройдет 3 апреля 2020 года в Москве.

На счету Александра 36 боев в MMA (+28 =1 -7). У Исмаилова – 16 (+13 -3).

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