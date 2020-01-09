Девушка наказала наглого качка удушающим за предложение помыть посуду
Мужчина постучал по настилу и признал ее превосходство.
Девушка-боец MMA наказала дерзкого коллегу мужского пола, который посчитал, что женщинам не место в тренировочном зале для смешанных единоборств.
Мужчина считал, что сила важнее техники, поэтому отреагировал на предложение тренера поспарринговать с девушкой таким словами: «Девушка? Ты серьезно, мужик?»
«Хочешь помыть посуду?» – такими были последние слова нахала в адрес девушки за несколько секунд до того, как она свинтила парня и победила удушающим приемом.
- Мужчина сдался, постучав по настилу.
Мощнейший нокаут из кикбоксинга – парня вырубили ударом с ноги в голову
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте