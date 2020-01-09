Девушка-боец MMA наказала дерзкого коллегу мужского пола, который посчитал, что женщинам не место в тренировочном зале для смешанных единоборств.

Мужчина считал, что сила важнее техники, поэтому отреагировал на предложение тренера поспарринговать с девушкой таким словами: «Девушка? Ты серьезно, мужик?»

«Хочешь помыть посуду?» – такими были последние слова нахала в адрес девушки за несколько секунд до того, как она свинтила парня и победила удушающим приемом.

Мужчина сдался, постучав по настилу.

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