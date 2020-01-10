Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар заявил, что не считает Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом современности, так как он выступает в легкой весовой категории.

«Кто сейчас лучший боец в ММА? Могу предположить, что это либо Джон Джонс, либо Хабиб Нурмагомедов. По крайней мере, я слышал, как об этом говорил Дэйна Уайт. Честно говоря, считаю забавным, что легковеса считают лучшим в мире. Разве лучший боец это не тот парень, который может надрать задницу любому сопернику?

У меня нет проблем с Хабибом, ничего не имею против него. Похоже, он хороший человек, но у меня завтрак весит больше, чем он. Каким образом он бы победил меня в бою? Он никогда не поборет борца в два раза больше себя. Я бы просто уничтожил его в октагоне. Лично я считаю самым крутым бойцом чемпиона в тяжелом весе.

С Джоном Джонсом мы еще можем встретиться в октагоне, а с Хабибом мы могли бы провести матч по правилам рестлинга. Думаю, Хабиб мог бы стать звездой в WWE. У него есть свой образ, что хорошо как в ММА, так и в рестлинге. Если Хабиб готов к такому матчу, пусть свяжется с моим менеджером Полом Хейманом», – цитирует 42-летнего Леснара Fight Time.

Статистика Леснара в MMA – 6 побед и 3 поражения.

Нурмагомедов 18 апреля проведет бой против Тони Фергюсона.

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