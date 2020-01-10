Боец UFC Белал Мухаммад опубликовал видеопародию на своего коллегу Тони Фергюсона. Ролик появился в твиттер-аккаунте Мухаммада.

31-летний Белал спародировал эксцентричный подход Тони к тренировкам. Например, перед стандартным запрыгиванием на коробку фейковый Фергюсон исполнил несколько движений из брейк-данса.

19 апреля Фергюсон проведет поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Для Хабиба этой бой станет третьей защитой титула в легком весе.

На счету Мухаммада 10 поединков в UFC (+7, -3). Боец представляет полусредний вес.

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