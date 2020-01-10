Twitter

Боец UFC угарно спародировал тренировку Фергюсона

Боец UFC угарно спародировал тренировку Фергюсона
Eurosport

1 час назад

Именно так Тони готовится к поединку с Хабибом.

Боец UFC Белал Мухаммад опубликовал видеопародию на своего коллегу Тони Фергюсона. Ролик появился в твиттер-аккаунте Мухаммада.

31-летний Белал спародировал эксцентричный подход Тони к тренировкам. Например, перед стандартным запрыгиванием на коробку фейковый Фергюсон исполнил несколько движений из брейк-данса.

  • 19 апреля Фергюсон проведет поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Для Хабиба этой бой станет третьей защитой титула в легком весе.
  • На счету Мухаммада 10 поединков в UFC (+7, -3). Боец представляет полусредний вес.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе: «У меня нет проблем с Хабибом, но мой завтрак весит больше, чем он»

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте