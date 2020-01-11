Девушка-боец из Таиланда Стэмп Фаиртекс победила соперницу из Индии в рамках боя на турнире ONE Championship.

Фаиртекс буквально избила оппонентку в первом раунде: девушка прижала ее к настилу и наносила один за одним удары по голове. В итоге рефери зафиксировал победу Стэмп техническим нокаутом.

Фаиртекс известна не только оточенными MMA-навыками, но и зажигательными танцами перед боями. Вот ее очередной перфоманс:

Всего на счету Фаиртекс четыре боя по правилам MMA (+4, -0). Также она провела три поединка в тайском боксе (+3, -0).

На счету ее соперницы (ее зовут Пуджа Томар) стало девять боев в MMA. Томар выиграла четыре из них и потерпела пять поражений.

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