Тайка с непобедимым рекордом жестоко избила соперницу – боль сочится через экран
А еще Стэмп Фаиртекс классно танцует.
Девушка-боец из Таиланда Стэмп Фаиртекс победила соперницу из Индии в рамках боя на турнире ONE Championship.
Фаиртекс буквально избила оппонентку в первом раунде: девушка прижала ее к настилу и наносила один за одним удары по голове. В итоге рефери зафиксировал победу Стэмп техническим нокаутом.
Фаиртекс известна не только оточенными MMA-навыками, но и зажигательными танцами перед боями. Вот ее очередной перфоманс:
- Всего на счету Фаиртекс четыре боя по правилам MMA (+4, -0). Также она провела три поединка в тайском боксе (+3, -0).
- На счету ее соперницы (ее зовут Пуджа Томар) стало девять боев в MMA. Томар выиграла четыре из них и потерпела пять поражений.
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