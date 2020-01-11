В Нью-Йорке состоялся бой между двумя девушками в рамках ивента Combate Americas. Одна из бойцов пошла в атаку и преуспела.

Соперница неуклюже попыталась выполнить захват шеи и получила мощный удар коленом в челюсть. Вышло настолько резко и сильно, что одна из девушек рухнула на настил и потеряла ориентацию в пространстве. Дело закончилось нокаутом.

Combate Americas – американская спортивная франшиза ММА и медиа-компания, ориентированная на латиноамериканскую аудиторию.

Франшиза основана в 2011 году.

«Иду за Хабибом». Фергюсон показал подготовку к бою с Нурмагомедовым

Подписывайся на нас в инстаграме