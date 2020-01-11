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Мощный нокаут на турнире в Нью-Йорке – после удара коленом у девушки едва не выскочила челюсть
Без визита к стоматологу тут точно не обойтись.
В Нью-Йорке состоялся бой между двумя девушками в рамках ивента Combate Americas. Одна из бойцов пошла в атаку и преуспела.
Соперница неуклюже попыталась выполнить захват шеи и получила мощный удар коленом в челюсть. Вышло настолько резко и сильно, что одна из девушек рухнула на настил и потеряла ориентацию в пространстве. Дело закончилось нокаутом.
- Combate Americas – американская спортивная франшиза ММА и медиа-компания, ориентированная на латиноамериканскую аудиторию.
- Франшиза основана в 2011 году.
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