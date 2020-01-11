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Уайт вписался за уволенную работницу магазина – она бойцовским приемом остановила вора
Глава промоушна пригласил девушку на ближайший ивент UFC.
Директор UFC Дэйна Уайт поддержал уволенную работницу магазина.
Девушка лишилась работы из-за того, что жестко остановила вора на выходе из супермаркета. Дэйна выложил в инстаграм видео инцидента и обратился к даме в подписи к публикации.
«Это Саммер Тапаса-Сатарака. Она помешала этому панку совершить кражу в магазине BestBuy на Гавайях. За это ее уволили. Лечу к ней на выходных, чтобы вручить билеты на бой Макгрегора против Ковбоя. Я хочу, чтобы она работала на меня! Готовься к лучшим выходным в жизни Саммер», – написал глава промоушна.
- Серроне и Макгрегор подерутся 18 января в Лас-Вегасе в полусреднем весе.
- Оба бойца проиграли последние поединки: Конор уступил Хабибу Нурмагомедову, Ковбой – Джастину Гэтжи.
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