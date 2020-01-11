Китайский представитель смешанных единоборств Цзя Вен провел болевой прием на судье.

Странный эпизод произошел во время боя Вена против монгольского бойца Шинечагтга Золтсетсега в рамках промоушна ONE FC. Монгол мощнейшим ударом отправил китайского оппонента в нокдаун на 55-й секунде поединка – тот настолько потерялся, что схватил судью за стопу и попытался провести болевой прием.

У монгольского бойца 5 побед в семи поединках, у Цзя Вена – 3 поражения в девяти боях.

ONE Championship – крупнейший азиатский промоушн.

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