Конор Макгрегор вернется в октагон 18 января в поединке с Дональдом Серроне.

Ирландец не дрался в UFC после поражения в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. За тот поединок Ноториус заработал три миллиона долларов, защитивший титул Хабиб – на один меньше.

За бой-камбэк ирландец получит пять миллионов, а его оппонент – всего два, сообщает The Republic.

Поединок Макгрегора с Ковбоем пройдет в Лас-Вегасе – там же, где Конор в последний раз дрался в MMA.

В активе 36-летнего Серроне 36 побед и 13 поражений. У Конора 21 победа и 4 поражения.

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