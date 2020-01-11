Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказал негативное отношение к смешанным боевым искусствам (MMA).

«ММА – не спорт. Это система проведения соревнований. Смешанные единоборства. Каждая из дисциплин – это вид спорта. Когда смешивают, это система проведения соревнований. Красиво упакованная, замечательно поданная, владеющая большим представительством среди аудитории, вызывающая правильные цивилизованные ощущения, когда надо лежачего молотить и все остальное, и кровь тебя не останавливает на сопернике.

Если будем об этом говорить, то до чего договоримся? Вспомним учебники истории. Гладиаторские бои – это что, вид спорта? Тоже система проведения соревнований. Почему ММА за 20 лет превзошел борьбу? Правильная упаковка. В отличие от нашего борцовского сообщества, у них нет замечательной расслабляющей, расхолаживающей, развращающей мысли, что мы традиционный вид спорта, что с нами и так должны считаться, показывать по телевизору. Что мы не должны думать, какой звук у нас в зале, предполагать, что даже самые почетные гости не имеют права вмешиваться в ход проведения поединков.

Задумайтесь, что такое клетка. Это история, которая не дает возможности выскочить и ударить судью, например. Чем мы прославились в последнее время? Дебоши на соревнованиях? У них это все в рамках правил. У них внутри побоище, а все остальные кипят там, снаружи, за кастрюлей. А у нас зачастую любой Петя может заскочить и всечь судье. Мы же сами себя обворовали, обезличили, унизили перед публикой, перед традициями, перед нашими славными победами, перед именами, на которые мы равняемся до сих пор», – заявил Карелин в интервью Оксане Кравцовой.

Карелин – заслуженный мастер спорта СССР (1988), Герой Российской Федерации (1996).

Александр включен в число 25 лучших атлетов мира XX столетия. Он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение тринадцати лет не проигравший ни одного боя.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе: «У меня нет проблем с Хабибом, но мой завтрак весит больше, чем он»

Подписывайся на нас в Одноклассниках