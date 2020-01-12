Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор поделился ожиданиями от камбэка против Дональда Серроне.

«Я знаю, что мог бы усложнить ему жизнь [настояв на бое в легком весе]. Я просто не думаю, что он выглядит хорошо в легком весе. Он боец полусреднего веса. Я бы победил его в любой категории. Я бы побил его, даже если бы у меня был грипп. Мне это не нужно. Я просто хочу сосредоточиться на тренировках и держать себя в тонусе. Я не хочу сбрасывать, потом набирать, снова сбрасывать. Я доволен текущей формой.

Я счастлив вернуться и совершить камбэк в начале сезона против Дональда, и я очень жду боя. Это будет отличный вечер, и 18 января я буду сиять. Я собираюсь создать немного магии внутри октагона, как я уже делал много раз до этого. Но теперь это будет нечто особенное», – цитирует Конора MMAJunkie.

Поединок Макгрегора с Ковбоем пройдет в Лас-Вегасе – там же, где Конор в последний раз дрался в MMA.

В активе 36-летнего Серроне 36 побед и 13 поражений. У Конора 21 победа и 4 поражения.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе: «У меня нет проблем с Хабибом, но мой завтрак весит больше, чем он»

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте